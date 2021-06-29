В Красноярске предпринимателя обвиняют в мошенничестве со строительством сельских домов Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2017 году между Балахтинской администрацией и гендиректором стройфирмы был заключен договор, согласно которому подрядчик должен был построить 8 домов для молодых семей и специалистов, работающих в селе по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Так, руководитель фирмы в актах приемки завышал сведения о работах и объемах той самой работы. А заказчик, не увидев подвоха, отправил ему 20,2 млн рублей. Однако по факту подрядчик выполнил работы лишь на 13,% млн рублей. Сумма ущерба же составила 6,8 миллионов.

Но это еще не все. Возведенные дома оказались настолько плохи, что жить в них было небезопасно.

- По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу, - пресс-служба МВД по Красноярскому краю.