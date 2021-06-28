На Ангаре и Богучанском водохранилище открыл навигацию эксплуатационный флот БоГЭС

Эксплуатационный флот БоГЭС. Фото предоставлено компанией

Катера, входящие в состав Воднотранспортного участка Богучанской ГЭС, приступили к выполнению задач в акватории Богучанского водохранилища. Во время навигации экипажи будут обслуживать боновые заграждения, собирать крупногабаритный плавающий мусор с поверхности воды, примут участие в обследовании сооружений ГЭС.

Суда для обслуживания водохранилища были изготовлены в Набережных Челнах и доставлены на БоГЭС в 2012 году. Судна оснащены рациями, эхолотами и другим навигационным оборудованием.

В этом году перед очередным спуском на воду сотрудники Воднотранспортного участка провели текущий ремонт, ходовые и швартовые испытания техники. Специальная комиссия проверила состояние каждого катера после зимовки и составила акт приемки судов в эксплуатацию на период навигации. Спуск на воду и начало навигации были отложены из-за сложившихся погодных условий: в 2021 году акватория Богучанского водохранилища очистилась ото льда только 30 мая, а в 2020 году – уже 9 мая.

В период навигации катера эксплуатационного флота принимают участие в гидрологических и биологических исследованиях на реке Ангара и Богучанском водохранилище, спасательных операциях по поиску рыбаков и туристов. А также обслуживают боновые заграждения, которые защищают напорную грань бетонной плотины, отверстия водосброса и турбинных водоводов гидроагрегатов. Боны изготовлены из стальных труб. Трубы герметично заварены с торцов и объединены в секции по четыре штуки, секции связаны стальными тросами в единую нить; на концах нитей закреплены понтоны из труб большего диаметра. В период навигации отдельные боны и тросы креплений буксируют на берег, очищают от водорослей, при необходимости ремонтируют, восстанавливая герметичность, и заново красят. Выловленную в акватории древесину вывозят в залив на левом берегу Ангары и отправляют на утилизацию.