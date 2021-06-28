Медведи атакуют: еще двоих хищников заметили недалеко от Ачинска

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Еще двоих медведей очевидцы заметили на трассе Ачинск-Назарово, от плотины Назаровской ГРЭС. Лесные хищники рассматривали автодорогу, опираясь на отбойник. Через некоторое время молодые мишки просто скрылись в лесу.

В последнее время медведей все чаще стали замечать жители Красноярского края. Хищники выходят на дороги, бродят вблизи городов, а некоторые, особо смелые, даже заглядывают в населенные пункты. Ну и конечно же не обошлось без нападений.

Так, например, 21 июня один из косолапых напал на группу туристов в Ергаках. Закончилось все трагично – погиб 16-летний мальчишка, а еще один парень, уже постарше, серьезно пострадал. Медведь был застрелен охотниками, а путешественники добрались до дома.

24 июня вечером в Лесосибирске по тревоге были подняты полиция, росгвардейцы, специалисты Енисейского охотобщества. Местные жители увидели медведя прямо в городе. Через несколько часов мишку ликвидировали, но теперь там разыскивают еще одного хищника, ведь говорят, что медведей было двое.

Вблизи Красноярска также были замечены следы лесного хищника – житель краевой столицы на тренировке заметил отпечаток медвежьей лапы. Парень бежал 15 километров от стадиона «Ветлужанка» в сторону тропы ГТО в экопарке «Гремячая грива». Миновав видовку №2 наткнулся на косолапый след на земле. В администрации экопарка заверили, что прогулки в благоустроенной части «Гремячьей гривы» безопасны и причин для паники у жителей нет.