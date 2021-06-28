В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 211 человек

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Коронавирус в Красноярском крае продолжает наступать. Так, по данным оперштаба, в регионе за сутки заразились еще 211 человек. Общее число заболевших на 28 июня 2021 года оно составляет 77 153.

За сутки вылечились от коронавируса еще 102 пациента. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 70 098 зараженных.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 7 человек. Общей сложности от болезни скончались 3937 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 21 400 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 994 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 1101. Проведено тестов на коронавирус всего 2 902 352, из них за последние сутки 6 633, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.