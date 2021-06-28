ВТБ: доля внесенных в банкоматы средств выросла до 40%

27 июня отмечают день рождения банкомата. ВТБ в накануне праздника проанализировал спрос клиентов на услуги АТМ. По данным банка, за первые пять месяцев года общий объем операций с наличными вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 1,8 трлн рублей.

В ВТБ пользователями банкоматов сегодня являются свыше 6 млн человек, то есть почти каждый второй активный клиент банка. Чаще всего устройствами пользуются жители Карачаево-Черкессии, а реже - Республики Хакасия.

Самой популярной операцией у пользователей остается выдача наличных, однако за последний год ее доля снизилась, несмотря на то, что объем снятия средств увеличился на 5% до 1,1 трлн рублей. При этом вырос спрос на внесение денег на карты: если раньше их доля составляла треть, то сейчас – почти 40%.

Клиенты ВТБ активно используют банкоматы не только для снятия и внесения наличных, но и для проведения других финансовых операций. Среди платежей наиболее распространена оплата коммунальных услуг, ЖКХ и мобильная связь. Активно используют устройства для внесения выручки юридических лиц (самоинкассация), а также открывают вклады и счета, в том числе, накопительные.

При этом растет число транзакций без использования карт и операций, при которых можно завершить действие, начатое в мобильном приложении – будь то снятие наличных по QR-коду, перевод по номеру мобильного в Системе быстрых платежей или заказ справок. Уже сейчас через СБП клиенты ежедневно проводят в банкомате операции в среднем на 300 тыс. рублей.