За прошлую неделю составлено 146 протоколов за нарушение масочного режима

Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты проинспектировали 484 объекта, из них 377 объектов торговли, 20 предприятий общественного питания и 87 остановочных пунктов. На 160 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 500 бесед с горожанами.

Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.

Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Отметим, в городе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В Красноярске работают пять внебольничных пунктов вакцинации.

В ТРЦ «Планета» (ул. 9 мая, 77, второй этаж, рядом с парком развлечений «Космик») прививку можно поставить ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 20.00 .

На железнодорожном вокзале (ул. 30 июля, 1) круглосуточный кабинет вакцинации организован в медпункте, расположенном на первом этаже главного здания.

На выходных открылись прививочные пункты в гипермаркете «Леруа Мерлен» (ул. 9 Мая, 77, стр. 1, около внутреннего входа из ТРЦ «Планета»), ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1 , стр. 4) и в парке флоры и фауны «Роев Ручей» (ул. Свердловская, 293).

В «Леруа Мерлен» прививку можно поставить ежедневно с 8.00 до 22.00, в «Изумрудном городе» - с 9.00 до 20.00, кроме понедельника. Посетители зоопарка могут провакцинироваться с 12.00 до 19.00, кроме понедельника и вторника.

Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Предварительно записываться не нужно. Важно: вторую прививку нужно будет поставить в том месте через 21 день.