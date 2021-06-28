Скончался мгновенно: на трассе «Енисей» автомобилист не заметил пешехода

Фото: Мария ЛЕНЦ

В выходные на трассе «Енисей» водитель автомобиля Honda Stepwgn сбил насмерть пешехода. Как сообщают в ГИБДД, мужчина скончался от полученных травм еще до приезда скорой помощи. По факту ДТП ведется расследование.

Смертельная авария произошла в субботу 26 июня. Поздно вечером пешеход в алкогольном опьянении возвращался поле бурного застолья к себе домой в село Новоселово Красноярского края. 42-летний мужчина шел со стороны Абакана в сторону Красноярска, когда после разъезда двух машин его внезапно снес автомобиль.

Водитель Honda Stepwgn не увиделв темноте пешехода и наехал на него. К несчастью, травмы, полученные мужчиной, были настолько серьезные, что он скончался еще до приезда скорой помощи.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и проводят расследование.