У одного из жилых домов в Красноярске рухнул бетонный козырек подъезда

Фото: ТВК

В Красняорске у одного из жилых домов обрушился бетонный козырек, располагающийся над подъездом. Как сообщает «ТВК», ЧП произошло на улице Карбышева утром 27 июня.

Очевидцы рассказали телекомпании, что упавшая бетонная плита частично заблокировала выход из подъезда и оставила вмятину на асфальте.

Фото: ТВК

Житель соседнего дома Марина рассказала «ТВК», что такой бетонный козырек у дома был всего один, все остальные уже давно заменили на более легкие. Несмотря на то, что там упала бетонная плита, то место даже не огородили.

В аварийно-технической службе Октябрьского района сообщили, что они такими ситуациями не занимаются. Их сотрудник сделал фотографии и передал их инженеру УК. С Управляющей Компанией, заведующей этим домом, пока связаться не удалось.