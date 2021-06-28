Погибла 17-летняя девушка и еще двое подростков пострадали: в Красноярском крае пьяный водитель устроил страшное ДТП

Фото: МВД

В Красноярском крае произошло страшное ДТП – автомобиль съехал в кювет, врезался в столб и перевернулся. 17-летняя девушка погибла на месте, еще двое её ровесников серьезно пострадали. Как сообщают в ГИБДД, водитель иномарки, «улетевшей» с дороги был сильно пьян.

Авария случилась в поселке Краснокаменск Курагинского района. Пьяный водитель управлял автомобилем «Тойота Креста», с ним ехали трое 17-летних подростков. Никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнями безопасности. В один момент автолюбитель потерял управление над иномаркой и съехал в кювет. Затем «Тойота» врезалась в столб и от столкновения перевернулась.

Сам водитель в ДТП не пострадал. По результатам освидетельствования сотрудниками ГИБДД у него установлено состояние алкогольного опьянения, показания прибора составили 0,61 мг/л.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства трагедии выясняются.