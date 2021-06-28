Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на утро 28 июня уровень воды в красноярском Енисее активно снижается. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас река достигла отметки в 380,5 сантиметров, что на 2,9 сантиметра меньше, чем в предыдущие сутки.

Также продолжается сброс воды на Красноярской ГЭС, сейчас он составляет сброс 5 859 кубических сантиметров. Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ и единой дежурно-диспетчерской службы продолжают круглосуточный ежедневный мониторинг паводковой ситуации.

Подтопления в Красноярске:

- береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший;

- спортивная площадка у набережной левого берега, в районе ул. Дубровинского, 45а/1;

- нижний участок левобережной набережной в районе КГБУ культуры «Музейный центр Площадь Мира» (пр. Мира, 1);

- нижний участок набережной правого берега (Абаканская протока) от ул. Судостроительная, 177 до Коммунального моста;

- придомовая территория жилых домов №№ 45, 47, 369, 371 по ул. Лесная;

- территория в районе устья ручья Лалетина (в районе ул. Турбаза) и устья реки Базаиха;

- причалы в районах населенного пункта Коркино, моста «777», ул. Пограничников, 29а, 107, 113;

- нижний ярус берега гостиничного комплекса «Сибирский Сафари клуб» (ул. Судостроительная, 117а);

- подземная парковка в жилом доме №2ж по ул. Мичурина - подтопление грунтовыми водами.