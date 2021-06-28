Жителям Красноярска предложили выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава региона Александр Усс обратился к жителям Красноярска с призывом принять участие в голосовании за место, где будет установлена стела «Город трудовой доблести». Губернатор написал об этом на странице в инстаграме.

- Лицо города, настроение – это его жители. Именно вы определяете, какой он есть сейчас и каким ему быть. В этом году в Красноярске появится стела трудовой доблести – дань памяти, стойкости, мужеству тысяч красноярцев, которые во время Великой Отечественной войны трудились в заводских цехах, налаживали работу эвакуированных предприятий, - пишет глава края.

На выбор красноярцам предложено сразу три места установки будущей стелы:

- на площади перед ДК им. 1 Мая,

- в парке «Сибсталь»,

- в сквере на станции «Злобино».

Проголосовать можно до 9 июля на сайте.

Напомним, что почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» установлено для увековечения подвига тружеников тыла, совершенного во время Великой Отечественной войны и присваивается городам указом Президента Российской Федерации. Красноярск получил этот статус в 2021 году.