Жителям Красноярска предложили выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести»

Фото: Мария ЛЕНЦ
Глава региона Александр Усс обратился к жителям Красноярска с призывом принять участие в голосовании за место, где будет установлена стела «Город трудовой доблести». Губернатор написал об этом на странице в инстаграме.
- Лицо города, настроение – это его жители. Именно вы определяете, какой он есть сейчас и каким ему быть. В этом году в Красноярске появится стела трудовой доблести – дань памяти, стойкости, мужеству тысяч красноярцев, которые во время Великой Отечественной войны трудились в заводских цехах, налаживали работу эвакуированных предприятий, - пишет глава края.
На выбор красноярцам предложено сразу три места установки будущей стелы:
- на площади перед ДК им. 1 Мая,
- в парке «Сибсталь»,
- в сквере на станции «Злобино».
Проголосовать можно до 9 июля на сайте.
Напомним, что почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» установлено для увековечения подвига тружеников тыла, совершенного во время Великой Отечественной войны и присваивается городам указом Президента Российской Федерации. Красноярск получил этот статус в 2021 году.