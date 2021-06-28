В Красноярском крае полицейские накрыли наркопритон в частном доме

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В Назарово, Красноярский край, сотрудники МВД накрыли очередной наркопритон. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ближайшее время организатор предстанет перед судом за то, что предоставлял одну из комнат в своем доме для употребления наркотиков своим знакомым.

Этот факт выяснился в ходе оперативных мероприятий. Полицейские узнали, что в одном из частных домов систематически собираются наркозависимые, чтобы употреблять запрещенные вещества. Когда эта информация нашла подтверждение, то организатора задержали.

37-летний мужчина, таким образом, помогал своим знакомым, да и сам употреблял вместе с ними. Во время обысков были изъяты предметы и вещества, используемые для приготовления наркотиков.

В отношении организатора притона заведено уголовное дело по статье «Организация или содержание притона для потребления наркотических средств». Сейчас материалы отправлены в суд. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до 4 лет колонии.