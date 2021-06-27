На правобережье Красноярска дотла выгорела машина Фото: стоп-кадр видео ЧП- Красноярск

На правобережье Красноярска дотла выгорела машина. «Жигули» пятой модели, по словам очевидцев, вспыхнули сами собой.

ЧП произошло на улице Королева. Судом не пострадали соседние машины. Их владельцы успели оперативно эвакуировать свои авто из зоны бедствия.

— Пожарным респект за быстроту. 3-5 минут, и на месте, — сказал очевидец.

Что удивительно в этой ситуации, так это то, что никто из очевидцев до приезда пожарных не попытался спасти загоревшуюся машину. В Сети пользователи оставили комментарии со словами возмущения тем, что люди не поспешили достать огнетушители из своих авто.

Экспертам предстоит выяснить, из-за чего загорелась машина.