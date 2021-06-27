Красноярский Биг Бен исполняет хит группы Dabro

Сингл «Юность» зазвучал на городских часах в честь празднования Дня молодежи Фото: Мария ЛЕНЦ

Главные часы Красноярска у городской администрации 27 июня вместо привычного звона исполнили хит группы Dabro — «Юность». Не типичную для других дней мелодию на часах можно услышать в 15:00, 18:00 и 21:00.

Замена рингтона на часах в этот день происходит ежегодно. Так, в 2020-м горожане могли услышать песню UNO, с которой группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении».

Сингл «Юность» взорвал музыкальные чарты прошлым летом, а группа Dabro обрела всероссийскую популярность. Однако далеко не всем жителям города понравился выбор мелодии для часов. Некоторые пользователи сети сочли выбор неудачным, что, впрочем, не огорчило фанатов коллектива, которых порадовал выбор властей.