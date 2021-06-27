Коронавирус в Красноярском крае: 189 новых случаев Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край продолжает сохранять за собой статус региона, в котором высокий коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Сейчас он равен 1,24. За сутки в на территории края заболели 189 человек.

По данным Оперативного штаба на 27 июня, 100 человек успешно завершили лечение, 8 человек скончались.

Всего в с начала пандемии ковидом в Красноярском крае заразились 76 741 человек, выздоровели 69 890, погибли 3 922 жителя.

Напомним, что из-за нарастающей опасности заражения в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима. В Красноярске возобновились рейды по магазинам, остановкам городского транспорта, ТЦ и другим общественным местам.