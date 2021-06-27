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Общество27 июня 2021 8:02

Вандалы разрушают новый сквер в Красноярске

Зону отдыха на Тотмина еще не до конца успели облагородить, но все старания администрации обнуляются из-за поведения местных жителей
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Вандалы разрушают новый сквер в Красноярске

Вандалы разрушают новый сквер в Красноярске

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Новый сквер на улице Тотмина в районе домов 23-25 только появился, а его уже успели испортить. Вандалы сначала вырвали с корнем мусорки, потом посидели с ногами на лавочках, а следом забросали все пустыми пивными бутылками.

Произошедшее первыми увидели кураторы проекта, которые приехали проверить, как идут работы по благоустройству.

— Приятно, что сквер пользуется популярностью. Но неприятно, что некоторые красноярцы не берегут благоустройство, в которое вкладывают свою душу специалисты. Трудно поверить в то, что вандалы ведут себя так у себя в квартире — пинают по кухне мусорное ведро, сидят за столом с ногами, выливают пиво на пол, — сообщили в администрации Красноярска.

Напомним, что именно горожане выбрали эту территорию для благоустройства. Совсем скоро там появится брусчатка, зеленые газоны и кустарники, подсветка на деревьях и малые архитектурные формы.