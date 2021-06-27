Красноярска обвинила в ДТП видеорегистратор Фото: стоп-кадр видео паблика «ЧП-Красноярск»

В центре Красноярска на улице Парижской Коммуны «Ауди» протаранила припаркованную иномарку. Виновница ДТП решила, что виноват видеорегистратор третьей машины, которая стояла в метре от места происшествия.

После столкновения девушка вышла из салона своего авто и наорала сначала на прибор, а после и на водителя.

«Ты же видел, что я еду! Я же просила подождать», — заявила она и грубо выругалась в адрес мужчины, который сидел за рулем. Тот тоже не стал сдерживать эмоций, и между ними произошла перепалка.

Видео с регистратора разлетелось по Сети, а пользователи интернета сошлись во мнении, что девушка просто переволновалась. Вот и наговорила в состоянии аффекта. Некоторые порекомендовали владельцу видеорегистратора написать на нее заявление в полицию за оскорбления.