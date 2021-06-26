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Общество26 июня 2021 14:47

Красноярская служба охраны объектов культурного наследия остановила строительство кафе на набережной

То самое кафе, к которому у горожан было много вопросов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская служба охраны объектов культурного наследия остановила строительство кафе на набережной

Красноярская служба охраны объектов культурного наследия остановила строительство кафе на набережной

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская служба по контролю над сохранностью объектов культурного наследия приостановила работы по возведению летнего кафе на левобережной набережной, возле Речного вокзала и парохода «Святой Николай». Причина – они не согласованы с ведомством.

- В период с 16 по 18 июня 2021 года службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края проведено мероприятие по контролю в отношении границ территории и зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Пароход «Святой Николай», на котором 30 апреля 1897 года Ленин Владимир Ильич отбыл из Красноярска в Минусинск, направляясь в ссылку в Шушенское». В ходе мероприятия установлено, что на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, ведутся работы по возведению летнего кафе, - сообщил представитель службы.

Владелец будущего заведения общепита и подрядчик строительства должны были согласовать свои намерения (п.3 ст. 36 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Добавим, что несколько лет назад администрация города приняла решение о ликвидации летних кафе и веранд на набережных. Однако на левобережной есть участки, которые городу не принадлежат.