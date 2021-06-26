Губернатор Красноярского края приготовил уху со студентами. Фото: пресс-служба правительства края

Накануне, 25 июня, губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в кулинарном мастер-классе студентов Института гастрономии СФУ. Мероприятие было посвящено празднованию Дня молодежи, который в этом году выпадает на воскресенье, 27 июня.

- Я люблю есть все. В этом плане моей семье со мной повезло, − рассказал Александр Усс. − При этом арсенал блюд, которые я могу приготовить сам, очень ограничен. Я могу приготовить вкусную картошку в мундире. Могу угостить домашних «хозяйским» супом. Он готовится из картошки, нарезанной кубиками, и лука, поджаренного на сале. Я с детства считаю, что вкуснее супа нет. Еще могу приготовить глазунью во всех вариантах. Поэтому ухой по вашему рецепту я смогу удивить всю семью.

В процессе приготовления ухи глава региона и студенты общались и на другие темы, помимо кулинарных. Например, рассказали о пристрастиях к рыбалке и путешествиях по краю и за его пределами.

В конце встречи Александр Усс признался, что завидует современной молодежи, потому что перед ней открыты все двери. И пожелал студентам мечтать, расширять горизонты и покорять новые цели.