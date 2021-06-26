Житель Хакасии забил насмерть квартирантку за беспорядок в доме Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд города Черногорска рассмотрел уголовное дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следствием и судом установлено, что в середине февраля этого года подсудимый познакомился на улице с 42-летней женщиной. В разговоре она рассказала, что подыскивает себе жилье. Мужчина предложил незнакомке временно за небольшую плату арендовать у него дом.

Спустя неделю 22 февраля он навестил квартирантку и застал ее за распитием спиртного. Возмутился, завязалась ссора, хозяин дома стал предъявлять претензии по поводу беспорядка в квартире. И в какой-то момент потерял над собой контроль, схватил нож и несколько раз ударил женщину в левое плечо. Она скончалась на месте происшествия от большой потери крови.

Суд приговорил виновного в убийстве к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время его обжаловать.