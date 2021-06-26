В Норильске из реки достали тела трех рыбаков

Река Норильская, в которой обнаружили трех рыбаков Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

На Таймыре в реке Норильская (близ города Норильска) спасатели обнаружили перевернувшуюся лодку и трех рыбаков. Несмотря на то, что на всех троих были надеты спасательные жилеты, мужчины были уже мертвы, когда их вытащили на берег.

В пресс-службе краевой прокуратуры прокомментировали информацию:

- Сегодня около 6 часов (26 июня – прим.ред.) местного времени на реке Норильская Красноярского края произошло опрокидывание лодки, на борту которой находились в спасательных жилетах трое жителей города Норильска. Выпавшие из судна граждане впоследствии были обнаружены сотрудниками МЧС России без признаков жизни. По предварительной информации ни один из погибших не имел зарегистрированного в установленном порядке маломерного судна и права управления таким судном.

По данному факту Норильская транспортная прокуратура организовала проверку.

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