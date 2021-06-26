В красноярском экопарке «Гремячая грива» прокомментировали медвежий след Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько дней назад красноярец на тренировке заметил медвежий след. Бежал 15 километров от стадиона «Ветлужанка» в сторону тропы ГТО в экопарке «Гремячая грива». Миновав видовку №2 наткнулся на косолапый отпечаток на земле. По размеру – почти такой же длины, как стопа мужчины. После того, как Дмитрий рассказал об этом на своей странице в «Инстаграме», красноярцы напряглись. Узнать, что хищник бродит где-то на окраине города, да еще в популярном месте отдыха...

В экопарке прокомментировали ситуацию:

- На фото след медведя, которому примерно года два – так говорят специалисты. Возможно, мишка просто прогулялся в районе пятой видовки и ушёл дальше – тут уже мы точно сказать ничего не можем, ведь ход у косолапого в сутки до 50км.

Экопарк делится на две части:

- благоустроенную – там, где освещение, визит-центры, оборудованные дорожки

- туристическую – там только маркированные тропы, цивилизации нет.

Следы замечены как раз во второй части. Поэтому можно спокойно приезжать на прогулки в благоустроенную зону с детскими и спортивными площадками.

Тем не менее, о появлении медведя предупредили охотнадзор, чтобы проследили за диким животным и приняли меры.