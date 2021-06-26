Красноярцам рассказали, как спастись от тополиного пуха
Фото: Мария ЛЕНЦ
Тополиный пух в городе в июне – начале июля, это проблема не только для коммунальщиков, которым приходится его убить. И для пожарных, которым часто приходится выезжать, чтобы тушить последствия детской шалости. Больше всего от тополиного пуха страдают аллергики, ведь он переносит аллергены – пыльцу и пыль. Период появления тополиного пуха совпадает с периодом цветения злаковых растений, которые могут вызывать реакции. Если каждый год, когда на улице появляется тополиный пух, вы замечаете у себя такие симптомы как заложенность носа, чихание, при этом у вас нет температуры, то это основные признаки аллергии или поллиноза – реакции на пыльцу.
Специалисты краевого управления Роспотребнадзора советуют в качестве профилактики максимально ограничить контакт с потенциальными аллергенами, которые разносятся вместе с пухом:
- Как можно меньше выходите на улицу, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда пуха в воздухе больше всего;
- Постарайтесь не допускать попадания пуха в помещения, где вы долго находитесь. Как можно реже открывайте окна, а еще лучше повесьте на них мелкую москитную сетку или марлю, смоченную водой;
- Регулярно делайте тщательную влажную уборку;
- Используйте маску;
- Ввернувшись с улицы, тщательно умойтесь, а лучше примите душ, промойте нос;
- Протирайте чаще оргтехнику на рабочем месте, которая под влиянием статического напряжения активно притягивает пыль:
- Не занимайтесь самолечением аллергии, обязательно обратитесь к врачу.