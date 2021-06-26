Жительница Красноярска ради сахара заложила в ломбард золотые украшения Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска попалась на удочку мошеннику, который предложил ей заработать на торговых операциях с сахаром. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Весной этого года 49-летней потерпевшей позвонил ее знакомый и попросил помочь найти покупателей большой партии сахара по оптовой цене, пообещал хорошо заплатить за посредничество. Но на другой день перезвонил и сказал, что внес за сахар 200 тысяч рублей, не хватает только 100 тысяч. Может, она поможет? Тем более, что выгода составит почти столько же.

Таких денег у женщины не было, тогда она собрала все свои золотые украшения и унесла в ломбард, а деньги перевела знакомому. Он тут же исчез, перестал выходить на связь. После неудачных попыток дозвониться потерпевшая поняла, что ее нагло обманули, и пришла в полицию с заявлением.

Подозреваемого вскоре задержали. Выяснилось, что за плечами 39-летнего жителя краевого центра несколько судимостей. Что касается случая с сахаром – «великий комбинатор» изначально не собирался возвращать деньги, потратил их на свои нужды. За это получил новый срок – уехал на 3 года в колонию строгого режима.