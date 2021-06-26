В Красноярске построят две кольцевых развязки. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске построят две кольцевых развязки – на перекрестке улицы Монтажников и Алеши Тимошенкова. Реконструкция автодороги начнется с 9 июля, а работы будет проводить компания «Промстрой» - именно она стала победителем на электронных торгах. Стоимость работ составит 25 миллионов 950 тысяч рублей.

Модернизацию перекрестка Монтажников – Тимошенкова проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Этот сложный перекресток попал в план работ по инициативе жителей поселка «Водники». После строительства кольцевых развязок подрядчик сделает новые знаки, разметку, пешеходные переходы. Остановки общественного транспорта перенесут так, чтобы они соответствовали современным нормам безопасности.

Этот участок – не единственный объект, который будет отремонтирован в этом году в Красноярске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Кроме перекрестка в поселке «Водники» по проекту уже ремонтируют улицу Павлова, а после завершения процедуры экспертной оценки проектной документации начнут ремонт на улице Маерчака, рассчитанный на 2 года, - рассказали в пресс-службе администрации города.