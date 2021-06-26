Сибирский федеральный университет переходит на дистанционный формат работы Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибирский федеральный университет переходит на дистанционный формат работы из-за резко возросшего числа заболевших коронавирусом. Начиная с сегодняшнего дня, 26 июня, в университете отменяют все массовые мероприятия и занятия в аудиториях. Обучение и даже практические занятия переводятся на электронную информационно-образовательную площадку. Практика в очном режиме – только в исключительных случаях.

Итоговая аттестация будет проводиться в смешанном формате. Государственная итоговая – очно, но в аудитории будет только члены экзаменационной комиссии, руководитель дипломной работы и сам студент. Очередь – строго по графику, чтобы не допустить скопления студентов.

Правда, приемную кампанию придется проводить в очном формате, но с соблюдением строгих мер безопасности.

Наконец, на дистанционку переведут из числа сотрудников: беременных женщин, тех, кому больше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Вход во все здания и помещения СФУ посторонним будет запрещен.