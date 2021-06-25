Люди выстроились в очередь за прививкой от коронавируса в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние недели суточное количество заразившихся выросло в несколько раз. Болеют даже же, кто благополучно пережил первую и вторую волну коронавируса. Однако если внимательно посмотреть на статистику, доля жителей Красноярка снизилась. Например, по данным оперативного штаба (во вторую волну) 4 января, жителей краевого центра было 78, 4 февраля – 84. А 25 июня – 56 человек.

Играет ли в этом свою положительную роль массовая вакцинация, которая началась у нас с февраля? Несомненно. Сейчас многие осознают необходимость привиться. Антипрививочников становится все меньше. Народ выстраивается в очереди, чтобы получить заветный укол.

На этой неделе в поликлиники и больницы края доставили 50 тысяч доз вакцины от коронавируса. Еще 40 тысяч будут отгружены на склады в ближайшие дни. К решению вопроса вакцинации активно подключаются предприниматели Красноярска. Руководство торговых центров готово выделять площади под прививочные кабинеты в ТРЦ.

Пока в Красноярске открыты два внебольничных пункта вакцинации:

- прививочный пункт в «Планете» расположен на втором этаже, рядом с парком развлечений «Космик». Часы работы с 10.00 до 20.00 во все дни, кроме понедельника;

- на железнодорожном вокзале прививку можно поставить в медпункте, расположенном на первом этаже главного здания. Он работает круглосуточно, поэтому вакцинироваться можно в любое удобное время без предварительной записи.

В субботу 26 июня в краевом центре откроют еще три внебольничных пункта вакцинации:

- в гипермаркете «Леруа Мерлен» на 9 мая. Время работы с 8.00 до 22.00 во все дни. 26 июня он отроется в 12:00;

- в ТЦ «Изумрудный город» на проспекте Свободный. Время работы с 9.00 до 20.00. Выходной в понедельник. 26 июня пункт откроется в 12:00;

- в зоопарке «Роев Ручей». Прививку смогут поставить посетители зоопарка, которые приобрели билет. Время работы пункта - с 12.00 до 19.00. Выходные дни – понедельник и вторник.

Для вакцинации во всех пунктах при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Предварительно записываться не нужно.