Оглашен приговор преступнику, убившему в Балахте сторожа ради выпивки и сигарет

СК по Красноярскому краю и Хакасии

Дело о жестоком убийстве сторожа в Красноярском крае закрыто спустя полгода разбирательств. В ночь на 9 декабря 2020 года в посёлке Балахта юноша напал на сторожа местного магазина, в результате чего 53-летний мужчина скончался от причиненных ему увечий. По информации балахтинского отдела полиции, юноша находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и решил ограбить магазин в поисках «добавки».

Всё произошло в ближайшем к магазину гараже – импровизированной сторожке, откуда мужчина охранял продуктовый магазин. Около двух часов ночи в гараж ворвался налётчик. На требование немедленно передать ему ключи, сторож ответил отказом, за это преступник забил мужчину карданным валом... Потом взломал замки в торговом павильоне, и вынес алкоголь и сигареты (на сумму около 16 тысяч рублей).

К слову, по словам местных жителей, убийца уже был за решёткой и искал надёжный путь «вернуться обратно»:

- Он давно хотел снова оказаться в тюрьме. Говорил это всем знакомым.

Красноярский краевой суд приговорил убийцу к 16 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы после освобождения (после предстоит полтора года находиться на учёте в местном отделении полиции).