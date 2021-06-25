Погода в Красноярске на 26 июня 2021: ожидаются дожди и около +19 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый день выходных в Красноярске обещает быть не лучшим в погодном планет. Рассказываем, какой будет погода на 26 июня 2021.

По данным гидрометцентра, в субботу, 26 июня 2021, днем ожидается около +18 градусов. Синоптики обещают облачность с прояснениями. Местами будет идти дождь. Вероятность осадков – 90%. Поднимется сильный ветер с порывами до 4-8 метров в секунду.

Ночью похолодает до +9 градусов. Дожди не остановятся, а облачность останется. Атмосферное давление около 734-735 мм рт.ст.

По данным Яндекс. Погоды, в субботу, 26 июня, днем максимальная температура составит +19 градусов. Ожидается мрачная, темная погода. На город опустятся тучи и будет идти дожди. Осадками дело не ограничится. Подует сильный ветер с порывами от 4 до 7 метров в секунду.

Ночью похолодает до +10 градусов. Будет ясно и сухо. Осадков не ожидается. Кроме того, стихнет ветер. Максимальные порывы – до 1,5 метров в секунду.