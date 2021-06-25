Красноярским выпускникам стали известны результаты ЕГЭ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярские школьники смогут узнать результаты ЕГЭ по пяти дисциплинам – результаты экзаменов выложены на сайте единого государственного экзамена. Доступ к результатам можно получить при наличии паспортных данных, или при помощи регистрационного кода.
Предметами, по которым школьники могут узнать свои результаты, стали география, литература, химия, русский язык и математика (профильный уровень).
На сегодняшний лень известно о нескольких сотнях красноярских школьников, сумевших сдать экзамен на максимальный балл. Так, среди набравших 100 баллов по литературе, 62 ученика из Красноярского края – среди них будущие филологи, лингвисты, журналисты и педагоги.
Профильную математику с максимальным количеством баллов написали 8 красноярцев, химию – 21 человек., и только одной ученице удалось получить 100 баллов по географии – ею стала выпускница красноярского лицея №2.
Приятным и несложным для красноярских школьников оказался и русский язык – 27 человек из Красноярского края написали экзамен без единой ошибки.
Результаты экзаменов по остальным предметам будут известны почти через месяц, а пока красноярские школьники сдают ИКТ и информатику, и готовятся к поступлению в вузы.