В Игарке сотрудник морга перепутал покойников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Игарке сотрудник морга перепутал тела умерших. Из-за этого разразился скандал, попавший сначала в соцсети, а затем ставший предметом проверки прокуратуры. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. Вот что известно на этот час по данному случаю.

Сотрудник морга Игарского районного судебно-медицинского отделения нарушил установленный законом порядок выдачи тел умерших. Известно, что в тот день в морге было пять тел, из которых двое безродных. Санитар, не проверяя документов, «на глазок» определил, кто из них кто (по внешнему виду) – и отдал сотрудникам ритуальной службы, которые и захоронили этих двоих за счет бюджета.

Однако на другой день в морг приехали родственники другого умершего. И когда им выдали чужое тело, возмутились. Тут же написали заявление в полицию. Им удалось восстановить порядок и перезахоронить близкого человека. Это история напоминает ту, которая произошла в декабре 2016 года в Красноярске, где пропало тело 88-летней блокадницы. И до сих пор не найдено.