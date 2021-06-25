В Красноярске с начала пандемии сняли с линии более 570 автобусов и троллейбусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с начала пандемии сняли с линии более 570 автобусов и троллейбусов. И составлено 133 протокола на пассажиров и экипажи за нарушение масочного режима. Рейды поводятся постоянно и продолжатся до тех пор, пока не будет отменен масочный режим. Такую информацию предоставляет департамент транспорта администрации города.

- Хочется поблагодарить пассажиров, которые понимают необходимость использования средств индивидуальной защиты в городском транспорте. Таких снова большинство. Однако все равно находятся те, кто отказывается носить маску, тем самым подвергая опасности себя и других граждан. Из-за таких пассажиров нередко возникают конфликты, вплоть до вызова полиции и срыва рейсов. А это влечет за собой задержку поездок и для остальных пассажиров, – отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Добавим, что сегодня 25 июня, специалисты департамента вместе с сотрудниками полиции вновь выходили в рейд, проверяли автобусы маршрутов №№ 2, 3, 38, 63, 83 и троллейбусы 5-го маршрута. На двух пассажиров без маски составили административные протоколы, а автобус маршрута № 63 сняли с линии.