В Красноярском крае после жалобы предпринимателя на чиновников завели уголовное дело. Фото: пресс-служба прокуратуры

В мае 2018 года некий предприниматель выиграл на открытых торгах право аренды земельного участка на берегу Красноярского водохранилища, возле поселка Приморск. Здесь находится популярное место отдыха, поэтому предприниматель рассчитывал наладить свой доходный бизнес.

Однако спустя год он узнает, что местная администрация, в нарушении договоренности, отрезала у него больше 80 % участка и передала третьему лицу. Ему об этом не сказали – узнал случайно. Что это – злой умысел или халатность местных чиновников? Пока мужчина искал правды, его бизнес терпел убытки, сумма упущенной выгоды к настоящему времени составляет более 1,8 миллионов рублей.

Во Всероссийский день приема предпринимателей 1 июня предприниматель обратился к прокурору края Роману Тютюнику, после чего прокуратура края провела проверку соблюдения законодательства о защите прав предпринимателей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства. После проведенной проверке возбуждено уголовное дело.