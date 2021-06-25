Жителя Железногорска обвиняют в контрабанде анаболиков, запрещенных в России. Фото: пресс-служба полиции

Жителя Железногорска обвиняют в контрабанде сильнодействующих лекарственных препаратов, запрещенных к ввозу на территорию России. Уголовное дело уже передано в суд на рассмотрение по существу. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции закрытого города.

Началось все с того, что 26-летний обвиняемый несколько лет занимался спортом. Ему хотелось поскорее нарастить мышечную массу, решил воспользоваться специальными препаратами. Правда, в России такие запрещены, так что молодой человек заказал их через интернет за границей.

В апреле этого года препараты пришли, но когда получатель пришел за ними на почту, его задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Более 200 таблеток были направлены на экспертизу. Заключение экспертно-криминалистического исследования подтвердило, что в посылке находились анаболические стероиды, самостоятельное применение которых может вызвать серьезные побочные эффекты и нанести непоправимый ущерб здоровью человека.

Суда молодой человек ожидает под подпиской о невыезде. Ему грозит до 7 лет лишении свободы.