В Красноярске водителю электросамоката придется отсидеть 10 суток в спецприемнике

В Красноярске водителю электросамоката придется отсидеть 10 суток. Стоп-кадр видео

В Красноярске на улице Рокоссовского сотрудники дорожно-патрульной службы задержали гражданина, который передвигался в темное время суток на электросамокате. Причем, судя по видео с регистратора патрульной машины, ехал он не по проезжей части, а по пешеходной дорожке. Мужчина по всем признакам был пьян, но пройти тест или медицинское освидетельствование он отказался. За это он проведет 10 суток в спецприемнике.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, почему водителю придется отбыть такое наказание. Дело в том, что технические характеристики электросамоката соответствуют категории «М» (мощность 350 Ватт). Во время проверки документов установлено, что 41-летний житель краевого центра никогда не обучался вождению и не получал водительское удостоверение. К тому же во время разговора с инспекторами ДПС он вел себя не совсем осознанно.

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