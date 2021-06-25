В Красноярске двое суток назад пропал 12-летний мальчик. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске вновь пропал ребенок. Его поисками со вчерашнего дня занимаются полиция и волонтеры. В организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» составили ориентировку и распространяют по соцсетям. Это уже проверенная практика, которая часто приносит положительные результаты (так в апреле после исчезновения 8-летнего мальчика в Ленинском районе, очевидцы помогли установить его местонахождение по ориентировкам).

Мальчика зовут Максим С. Оёбстоятельства пропажи: 23 июня около 15:00 ушел из дома по адресу с улицы Айвазовского, 25. Приметы: рост 160 см, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые , модельная стрижка. Был одет: синие джинсы, черные сандалии, серая футболка с черными буквами спереди.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просим сообщить по телефону:

- 8 (391) 262-11-77 – дежурная часть отдела полиции № 4

- 8-950-99-66-066 – волонтёры (круглосуточно).

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