В Красноярском крае малолетние манипуляторы подставили своих опекунов Фото: Мария ЛЕНЦ

В разных районах Красноярского края произошли две истории, похожие друг на друга, как под копирку. О них в своем докладе за 2020 год рассказала уполномоченная по правам ребенка в крае Ирина Мирошникова. Ей пришлось разбираться в обоих случаях.

Опекуны – пожилые женщины, которые решили позаботиться о двух мальчиках-сиротах. Поначалу все шло хорошо, но, взрослея, подростки стали доставлять неприятности: не слушались, пропускали уроки в школе, грубили и начали приворовывать из дома. Кроме того, пожаловались в опеку на то, что приемные матери их обижают. Женщин привлекли к ответственности в соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Штрафы небольшие, но тут дело вовсе не в деньгах. Женщинам предложили отказаться от опеки, а подростков забрали в детские дома.

- Нами были проведены беседы с руководителями детских домов и органов опеки и попечительства, которые пояснили, что ребята манипулируют добрыми и слабохарактерными женщинами, чтобы вновь встретиться со своими компаниями и продолжать прежний образ жизни. С ребятами работают специалисты, их усилия направлены на коррекцию поведения, уже имеются успехи, ребята не сбегают из учреждения, посещают школу, - рассказала Ирина Мирошникова.

Когда подростки осознали, что натворили, стали проситься назад. Опекуны и рады бы, но... Им посоветовали общаться с подопечными в телефонном режиме, ходить в гости. Не более того.