В Туве трое детей пострадали, катаясь в парке на электросамокатах Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Тувы трое детей пострадали, катаясь на электросамокатах. Это произошло вечером 21 июня. Установлено, что самокаты были арендованы в одном пункте проката, дети катались на них в Молодежном парке, все были без защитной экипировки.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции Кызыла, 14-летний подросток на большой скорости наехал на велосипедиста. В результате падения он получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу.

Во втором случае 17-летняя девушка со своей 7-летней сестрой катались на одном электросамокате. Во время остановки не сработала тормозная система и на полном ходу девочки упали на асфальт. В травматическом пункте пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь.

По данным фактам сотрудники полиции начали проверку, но затем материалы забрал следственный комитет. В действиях пункта проката предусматриваются признаки преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».