Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных кредитов наличными в рублях

Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных кредитов наличными в рублях сроком на 2 года, подготовленного порталом Bankchart. Первое место в рейтинге занял «Кредит наличными» Уралсиба до 3 млн рублей с процентной ставкой от 5% годовых. При подготовке рейтинга эксперты Bankchart проанализировали кредитные предложения 30 крупнейших российских банков по состоянию на 18.06.2021 г.

Минимальная процентная ставка по «Кредиту наличными» Банка Уралсиб (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5% годовых в рублях. Минимальная сумма кредита –100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 до 3 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Подробнее узнать об условиях «Кредита наличными» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Требования по кредиту: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, стаж на текущем месте работы — от 3 месяцев, возраст заемщика — от 23 до 70 лет. Минимальная ставка - от 5,0% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка — от 15,9% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья/расторжения договора страхования жизни и здоровья. Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 23.06.2021. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г.