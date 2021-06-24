В Минусинске заболевший коронавирусом турист высудил у турфирмы солидную компенсацию Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Минусинска, заболевший коронавирусом, высудил у компании, оказывающий туристические услуги, солидную компенсацию. Сразу уточним – компенсация не за то, что он заболел, а за то, что были нарушены его права потребителя. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Путевки были в Турцию. Однако когда подошло время отправляться на отдых, турист сделал тест, который показал у него наличие ковида. Выздоровев, минусинец пришел к предпринимателю и объяснил ситуацию: так и так, уважительная причина, при всем желании нельзя было лететь. Но турагент ему отказал под предлогом: мы свое дело сделали, отдых вам организовали, остальное – извините, не наша вина.

После этого в суд поступил иск о защите нарушенных прав потребителя. Мировой судья его удовлетворил. В пользу потребителя с индивидуального предпринимателя взыскано 112 500 рублей (стоимость туристического продукта – 70 000 рублей, компенсация морального вреда – 5000 рублей и штраф в размере 37 500 рублей).