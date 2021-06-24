Главный врач Красноярской краевой больницы объяснил, почему сделал прививку от коронавируса

Главный врач Красноярской краевой больницы сделал прививку от коронавируса. Фото: Красноярская краевая больница

Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин сделал себе прививку от коронавируса и высказал свое мнение по поводу самого процесса массовой вакцинации.

- Мы вступили в очередную волну инфекционного процесса, который накрывает нас, стремительно истощая ресурсы здравоохранения. Это происходит по разным причинам. С одной стороны, вирус приспосабливается к мерам защиты, которые для него используют, с другой – сами люди ведут себя так, что ему комфортно совершать свое победное шествие.

По словам Егора Корчагина, вакцинация – эффективный инструмент борьбы с инфекцией, который уже доказал свою эффективность. На примере своей больницы он и его коллеги видят, что количество обратившихся с признаками заболевания вакцинированных людей в сроки более 21 дня после завершения прививки, ничтожно мало. Количество этих пациентов несопоставимо с количеством обращений не привитых и не переболевших ранее.

- Страхи о противопоказаниях для вакцинации сильно преувеличены. Есть четкий перечень противопоказаний, прежде всего включающий непереносимость веществ, входящих в структуру вакцины. Но чем больше у человека хронических заболеваний, тем более показана ему вакцинация, так как он входит в группу высокого риска тяжелого течения заболевания.