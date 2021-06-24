В Красноярске задержали мужчин, напавших на мастера по ремонту квартир Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске по горячим следам задержали компанию мужчин, напавших на мастера по ремонту квартир. По информации, которую сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в дежурную часть обратился 33-летний житель краевого центра. Он указал, что по телефону договорился с клиенткой: приедет и посмотрит ее квартиру, чтобы иметь представление о масштабах работы.

Как только он прибыл на место, следом за ним в квартиру зашли четверо неизвестных, схватили его и стали угрожать расправой, если он не отдаст им деньги. Забрав 20 тысяч, они скрылись.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в совершении преступления и задержали их. Ими оказались 32, 31, 28, 21-летние жители краевого центра, - прокомментировали в полиции.

Уголовное дело заведено по статье «Разбой», наказание может составить до 10 лет лишения свободы.