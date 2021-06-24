В Хакасии вчерашняя школьница напала на пожилую женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане молодая девушка напала на женщину. Уголовное дело было заведено по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». В ходе следствия подозреваемая во всем призналась, раскаялась и теперь ожидает суда. А наказание ей грозит серьезное, статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, преступление произошло около полуночи 23 февраля этого года. 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения пришла к в отделение банка, к помещению, где находились банкоматы. И там увидела незнакомку – ей показалось, что та снимает деньги.

Догнав потерпевшую, девушка сначала потребовала отдать ей деньги, на отказ ответила агрессией – стала бить и пинать 55-летнюю женщину, отбирала у нее сумку. В конце концов вытащила из ее кармана 200 рублей и банковскую карту, затем бежала. Карту вскоре выбросила, видимо, за ненадобностью. Из-за такого необдуманного шага – испортила себе жизнь, но это уже ее личный выбор.