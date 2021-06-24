Малолетнего байкера в Иланском районе задержали за езду без прав и шлема

Фото: красноярская ГИБДД

Водителя без мотошлема на мотоцикле «Урал» инспекторы ГИБДД заметили в центре Иланского. Вместе с ним на пассажирском сидении была девушка, которая сидела не в необходимом боковом прицепе.

Парень испугался, бросил своего железного коня в ближайшем дворе и скрылся, чтобы избежать наказания.

Но госавтоинспекторы установили, что нарушителем оказался 17-летний молодой человек, который никогда не обучался в автошколе и уже не первый раз был задержан за подобные случаи.

- В отношении молодого человека составлены административные материалы по ч.1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не имея права управления», а также, по статье 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», - сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Материалы направили на комиссию по делам несовершеннолетних. Максимальным наказанием для родителей подростка может стать штраф до 15 тысяч рублей.

Мотоцикл поместили на штрафстоянку.