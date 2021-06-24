19 бутылок за пару дней: красноярских влюбленных осудили за кражи алкоголя и косметики Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчину и женщину осудили за кражи косметики и алкоголя. Заявление в полицию подал владелец одного из магазинов в Советском районе. Он рассказал, что неизвестная женщина за нескольких дней вынесла 19 бутылок спиртных напитков на 13 тысяч рублей.

Но это ещё не всё. Полицейские установили, что красноярка также причастна к краже косметики из другого магазина, где она вместе со своим возлюбленным совершила кражу на 3 тысячи рублей.

Воришками оказалась пара жителей Красноярска 32-38 лет, которые ранее уже были судимы.

- Суд Советского района г. Красноярска, рассмотрев материалы уголовного дела, возбужденного следователями МУ МВД России «Красноярское» по признакам преступления, вынесли приговор, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает МУ МВД России «Красноярское».

Мужчина получил 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а его подруга 3 года условно.