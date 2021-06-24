А брак-то ненастоящий: в Красноярском крае супружескую пару пришлось разводить через суд

В Красноярском крае супружескую пару пришлось разводить через суд Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абанском районе супружескую пару пришлось разводить чрез суд. Хотя в данном случае формулировка «развод» - не точная. На самом деле прокуратура поставила вопрос об аннулировании брака как такового, потому что по всем признакам он был фиктивным. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярске рассказали в пресс-службе ведомства.

Местная жительница вышла замуж за гражданина, приехавшего из Таджикистана. Брак был по договоренности: за вознаграждение женщина согласилась на штамп в паспорте, а мужчина получал возможность поскорее легализоваться на территории России и официально оформить гражданство.

На самом деле после ЗАГСа молодые разбежались в разные стороны – вместе ни дня не жили, общего хозяйства не вели. Об этом стало известно при проверке миграционного законодательства. Прокуратурой направила в суд иск о признании брака недействительным и аннулировании актовой записи о заключении брака. Иск был удовлетворен. Депортирован ли из России гражданин Таджикистана, не уточняется.