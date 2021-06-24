Состоится ли в Красноярске празднование Дня города Фото: Мария ЛЕНЦ

Состоится ли в Красноярске День города? Такой вопрос вот уже несколько дней задают горожане. Празднование было заявлено на 4 дня – с 24 по 27 июня включительно. Анонсированная программа была обширной и интересной – шоу дронов, концерты, народные гуляния на проспекте Мира, возможно и фейерверк. К сожалению, в планы, которые строились несколько месяцев, вмешалась пандемия.

Глава города Сергей Еремин поздравил собравшихся Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за ухудшения ситуации и прихода так называемой третьей волны COVID-19 все массовые мероприятия пришлось отменить. Об этом сообщили в администрации города. Осталась только торжественная часть празднования: церемония поднятия флага города. Глава города Сергей Еремин и председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, а также несколько почетных жителей города собрались на площади перед зданием администрации и после приветственного поздравления подняли флаг Красноярска.

Флаг города Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

И все же надежда увидеть что-то из программы остается, например, фестиваль фудтраков (машин, из которых продают кофе и закуски) перенесли, он пройдет в формате проекта «В центре Мира», когда ситуация стабилизируется. А первый Международный парковый форум состоится осенью.