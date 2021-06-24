В Красноярском крае задержали пьяного бесправника с малолетними пассажирами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Миндерле (Сухобузимский район) сотрудники дорожно-патрульной службы задержали подозрительную «Волгу». За рулем находился 30-летний местный с явными признаками алкогольного опьянения. Когда ему предложили пройти тестирование, он не отказался – прибор показал 0,82 промилле (это превышение допустимой нормы в 5 раз).

К тому же оказалось, что у него нет водительских прав – его лишили их после того, как он дважды попадался пьяным за рулем. А еще у мужчины не было документов на транспортное средство, страхового полиса, а сам автомобиль был технически неисправен. И в довершение в салоне «Волги» дорожные полицейские обнаружили двух детей, 3 и 5 лет – без детских кресел, а это тоже грубейшее нарушение.

На безответственного отца составили несколько протоколов. За то, что сел за руль нетрезвым, ему придется отработать в обязательном порядке 100 часов. Но это еще не все, потому что на него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», а это до 2 лет лишения свободы.