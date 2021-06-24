Исторический центр Красноярска очистят от больных деревьев. Фото: пресс-служба администрации города

Исторический центр Красноярска очистят от больных и сухих деревьев. Таких насчитали более десятка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, специалисты уже провели большую ревизию зеленых насаждений и определились с теми растениями, которые нужно заменить. Основная часть из них растет на проспекте Мира и прилегающих улицах.

- Деревья посажены больше 30-ти лет назад. Причины усыхания разные, в основном, деревьям в условиях плотной застройки перестало хватать питательных веществ в почве, особенно уязвимы те, что растут рядом с более сильными соседями. Подкормка, подсыпка и другие процедуры ухода могут быть обеспечены на ограниченной площади, - пояснили в департаменте городского хозяйства. Для замены подбирают породы деревьев, которым будет комфортно расти в обозначенных условиях.

Также уберут саженцы, которые были посажены недавно, но так и не смогли прижиться. В основном это липы, их немного. Высаживавший их подрядчик заменит их осенью за свой счет в рамках гарантийных обязательств.