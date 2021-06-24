В Красноярске один из районов останется без холодной воды Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 24 июня, с 10.00 до 18.00 часов для замены аварийной задвижки на магистральном водоводе на улице Калинина в районе дома №106 будет приостановлено холодное водоснабжение в микрорайонах Мясокомбинат, Бугач, и Шамони, а также в населенных пунктах Минино, Бугачево, микрорайоне Кемпинг в селе Дрокино и в СНТ «Заимка».

«КрасКом» предупреждает, что жителям необходимо запастись холодной водой на период проведения ремонтных работ.

Список адресов в Красноярске, который подпадает под отключение:

- улица Калинина, по четной стороне с 98 по 106 и по нечетной — со 167 по 191 (включая все буквы и номера строений);

- улицы Норильская и Гросовцев полностью.

С 14:00 до 16:30 часов две автоцистерны «КрасКома» будут подвозить холодную воду по следующим маршрутам:

Маршрут 1

- Калинина, 177-181 с 14.00 до 14.30 часов

- Калинина, 183-185 с 14.30 до 15.00

- Калинина, 189-191 с 15.00 до 15.30

- Норильская, 3е-3в с 15.30 до 16.00

- Норильская, 6а-4а с 16.00 до 16.30

Маршрут 2

- Норильская, 52-52а с 14.00 до 14.30

- Норильская, 42-44 с 14.30 до 15.00

- Норильская, 34-36 с 15.00 до 15.30

- Норильская, 16-16ж с 15.30 до 16.00

- Норильская, 8-8ас 16.00 до 16.30 часов.

Оперативную информацию о сроках завершения аварийных работ и адресах подвоза холодной воды можно получить в диспетчерской службе КрасКом по телефону: (391) 211-39-63.